Brazo armado de Hamás dice que entregará cadáver de un rehén el miércoles, siguen ataques aéreos en Gaza

EL CAIRO/JERUSALÉN, 5 nov (Reuters) - El brazo armado de Hamás dijo que entregaría el cadáver de un rehén a las 21:00 hora local (19:00 GMT) del miércoles, mientras que el Ejército israelí afirmó que había matado a dos palestinos que se habían acercado de forma "amenazadora" a una zona que ocupaba.

Las autoridades sanitarias gazatíes dijeron que el fuego israelí había matado a un palestino que recogía leña en el centro de Gaza. El Ejército israelí dijo a Reuters que no tenía conocimiento de ningún incidente en esa zona.

A pesar de la violencia casi diaria, Israel y Hamás han seguido intercambiando los cadáveres de los fallecidos según los términos del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos que entró en vigor el 10 de octubre.

Hamás entregó a los 20 rehenes vivos retenidos en Gaza a cambio de casi 2.000 presos de guerra y detenidos palestinos retenidos en Israel. Hamás también prometió entregar los restos de los rehenes fallecidos, pero afirma que la devastación de Gaza ha dificultado la localización de los cadáveres. Israel acusa a Hamás de dilatar el asunto.

Hamás ha devuelto hasta ahora 21 de los 28 cuerpos de rehenes enterrados en Gaza. A cambio, Israel ha entregado 285 cadáveres de palestinos muertos desde que comenzó la guerra en octubre de 2023, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Israel ha seguido atacando intermitentemente la Franja de Gaza, aunque el grado de violencia ha disminuido desde el alto el fuego, lo que ha permitido que cientos de miles de palestinos regresen a las ruinas de sus hogares y que entre más ayuda.

Israel ha retirado sus tropas de las posiciones en las ciudades para situarlas detrás de una línea amarilla de demarcación.

El alto el fuego contó con la mediación de Estados Unidos, y ambas partes han apelado a Washington para que ponga fin a las violaciones. (Reporte de Nidal Al Mughrabi, Pesha Magid, Menna Alaa El-Din y Muhammad Al Gebaly; Editado en Español por Ricardo Figueroa)