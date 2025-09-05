Brazo armado de Hamás publica un vídeo de dos israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, han publicado este viernes un vídeo de dos israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 que siguen en sus manos en la Franja de Gaza, coincidiendo con los 700 días de los asaltos y el inicio de la cruenta ofensiva desatada por Israel contra el enclave palestino en respuesta a los mismos.

En el vídeo se puede ver a Guy Gilboa-Dalal y un segundo rehén, identificado como Alon Ohel, en el interior de un vehículo en la ciudad de Gaza, una grabación en la que el propio Gilboa-Dalal indica que lleva 22 meses bajo cautiverio, lo que indica que habría sido grabado recientemente, en medio del recrudecimiento de los ataques israelíes contra esta zona del enclave.

La grabación, titulada 'El tiempo se acaba', incluye unas palabras del rehén israelí en la que dice que tanto él como "el resto de rehenes y 2 millones de gazatíes hacen frente a dificultades" y critica al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por sus decisiones en el marco de la ofensiva, incluido el plan para capturar la ciudad de Gaza.

Posteriormente, la familia de Ohel ha confirmado que él es la segunda persona que sale en el vídeo publicado por las Brigadas Ezeldín al Qasam. Se trata del primer vídeo en el que se puede ver a Ohel desde su secuestro, si bien la familia recibió en febrero una prueba de vida.

Gilboa-Dalal fue visto por última vez en vídeo en febrero de 2025, en el marco del alto el fuego pactado en enero entre Israel y Hamás --roto el 18 de marzo por el Ejército israelí, que reinició entonces sus ataques contra el enclave palestino--, cuando apareció junto a otro de los rehenes, Evyatar David, durante un proceso de liberación de varios secuestrados.

En este sentido, la familia de Gilboa-Dalal ha indicado que "ha recibido una prueba de vida de Guy tras medio año desde el último vídeo, en el que se le vio junto a Evyatar David viendo cómo sus amigos eran liberados", según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

"Guy, Alon y el resto de rehenes fueron llevados a Gaza y tememos por sus vidas. Debemos traerlos de vuelta a casa", ha manifestado, en medio de la intensificación de la ofensiva militar de Israel contra el enclave.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha acusado a Hamás de "terrorismo psicológico para hacer que se detenga la operación en Gaza". "La respuesta merecida es una ocupación completa, un aplastamiento total y animar una migración masiva", ha manifestado en su cuenta en la red social X, en referencia a una expulsión forzosa de población.

HAMÁS DENUNCIA UNA "BRUTAL GUERRA DE EXTERMINIO"

Por otra parte, Hamás ha publicado un comunicado en el que ha denunciado que "la brutal guerra de exterminio por parte de la entidad fascista de ocupación contra civiles inocentes e infraestructura en Gaza entre en su 700º día, con su Ejército terrorista continuando sus sangrientas masacres, que dejan decenas de miles de mártires y desaparecidos, en su mayoría niños y mujeres".

"Su maquinaria de guerra incrementa su destrucción de ciudades en la Franja, especialmente con el bárbaro ataque y destrucción al que está siendo sometida la ciudad de Gaza", ha manifestado el grupo islamista, que ha acusado al Gobierno del "criminal de guerra" Netanyahu de "violar todas las leyes internacionales y las normas humanitarias diseñadas a proteger a los civiles en las guerras".

Así, ha hecho hincapié en que "la guerra del criminal Netanyahu se ha centrado en atacar y asesinar a civiles inocentes, destruir hospitales, escuelas, panaderías, centros de distribución de ayuda, refugios y tiendas de campaña, asesinando de forma deliberada a miles de civiles y trabajadores humanitarios, incluidos miembros del personal médico, Protección Civil, periodistas y trabajadores de ayuda, en unos crímenes de guerra sin precedentes".

"Las violaciones cometidas por el Ejército terrorista de ocupación en la Franja suponen actos de genocidio, limpieza étnica y desplazamiento forzoso que son declarados y llevados a cabo abiertamente por el Gobierno de ocupación, en un desafío flagrante a la comunidad internacional y a los pilares sobre los que se construye el sistema internacional de valores y leyes", ha esgrimido.

Hamás ha reiterado sus críticas contra Estados Unidos por su "responsabilidad" en el "genocidio" en la Franja de Gaza por su apoyo "unilateral" a Israel y ha vuelto a acusar a Netanyahu de "obstruir" los esfuerzos de los mediadores para alcanzar un nuevo alto el fuego con el objetivo de "continuar con sus planes de genocidio y desplazamiento en una guerra interminable que beneficia la agenda de su Gobierno fascista, a costa de la vida de sus prisioneros en la Franja de Gaza".

Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades" y que actúe para hacer frente a las acciones de Israel, que "debe rendir cuentas por sus crímenes contra la humanidad".

"Los comunicados condenando la agresión, el genocidio y el hambre no son ya suficientes. Son necesarios pasos y medidas punitivas para disuadir a la ocupación. Si no paga un alto precio, continuará con sus crímenes, indiferente a todas las posturas y protestas internacionales", ha argüido.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha 64.300 palestinos muertos y más de 162.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.