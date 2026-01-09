Brazo comercial Glencore, parte del atractivo para Rio Tinto en conversaciones de fusión: fuentes

Por Clara Denina y Pratima Desai

LONDRES, 9 ene (Reuters) - Rio Tinto querría quedarse con la división de comercialización de Glencore y convertirla en una plataforma aún más potente para vender materias primas si ambas consiguen llegar a un acuerdo para crear la mayor empresa minera del mundo, según han declarado dos fuentes cercanas al asunto.

Rio Tinto está en conversaciones preliminares para comprar Glencore, anunciaron el jueves, lo que podría dar lugar a una empresa con un valor de mercado de casi US$ 207.000 millones.

Analistas e inversores afirman que Rio se centra en obtener acceso a los recursos de cobre de Glencore.

Pero las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hacerlo públicamente, dijeron que Rio también estaba interesada en aprovechar la experiencia de la división comercial de Glencore.

¿UN NEGOCIO DE COMERCIALIZACIÓN DE US$ 4.000 MILLONES?

Goldman Sachs calcula que el negocio de comercialización de Glencore podría valer US$ 4.000 millones en 2030. En el primer semestre del año pasado generó US$ 1.400 millones en beneficios ajustados antes de intereses e impuestos.

En su punto álgido de 2022, la división de comercialización de Glencore, famosa por capitalizar la volatilidad del mercado, ganó US$ 6.400 millones gracias a la subida de los precios de las materias primas provocada por las interrupciones del suministro tras la invasión rusa de Ucrania.

Rio Tinto es, ante todo, una empresa minera con más de 150 años de historia, pero Bold Baatar, que dirige las operaciones comerciales de Rio desde Singapur, tiene la ambición de hacer más activa la división de trading de la empresa, dijo una de las fuentes.

DOS EMPRESAS MUY DIFERENTES Además de comercializar carbón, petróleo, gas natural licuado y metales, Glencore extrae carbón y produce cobre, cobalto y zinc.

Rio Tinto, el mayor productor mundial de mineral de hierro, posee activos de cobre, aluminio y litio.

Las conversaciones entre ambas empresas han fracasado en el pasado y cualquier acuerdo se enfrentaría a obstáculos reglamentarios y de otro tipo. Como mínimo, las empresas podrían tener que vender algunos activos para satisfacer a las autoridades de competencia.

Glencore ha mantenido sus operaciones de carbón, mientras que Rio Tinto salió del carbón en 2018, en parte para impulsar sus credenciales ESG.

"Cómo encajan el carbón y los brazos comerciales de Glencore con el modelo de negocio de Rio, y el impulso para mejorar las credenciales de sostenibilidad, son preguntas clave que hay que responder", dijo Derren Nathan, jefe de investigación de renta variable de Hargreaves Lansdown.

