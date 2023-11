En la férrea pugna por el triunfo en el atletismo de Santiago-2023, Brasil se mantuvo por delante en la penúltima jornada del viernes, en que la venezolana Joselyn Brea selló un espectacular doblete de oros ganando los 1.500 metros.

Brea, que había ganado solo un día antes los 5.000m, completó este insólito doblete para Venezuela llegando en primer lugar con un tiempo de 4:11.80 minutos.

Brea, de 29 años, se mantuvo en un segundo plano hasta adelantar en la recta final a la estadounidense Emily Mackay en medio del júbilo de cientos de aficionados venezolanos en el emblemático estadio Nacional.

"Estaba mi familia y sentía como que corría en Venezuela", agradeció después. "Estas dos medallas representan mucho para mí, son mis primeros Panamericanos pero sabía que venía en buena forma".

Brea, que reside en España con su madre, lloró emocionada en el podio después de correr esta semana por primera vez delante de su padre, a quien no veía desde hacía seis años al irse a vivir a Perú y a Chile.

Ahora encara con confianza los Juegos Olímpicos de París-2024, después de que un test positivo de covid-19 le impidiera estar en el último clasificatorio hacia Tokio-2020 y con ello perdiese esa oportunidad.

Por detrás de ella, la estadounidense Mackay se conformó con el bronce al ser sobrepasada al final por la cubana Daily Cooper.

Colombia, de su lado, celebró el esperado triunfo de Flor Ruiz en el lanzamiento de jabalina femenino.

La atleta vallecaucana, de 32 años, se consolidó como figura continental dos meses después de su inesperada plata en el Mundial de Budapest.

Ruiz, de 32 años, se impuso con una marca de 63,10 metros con amplia distancia respecto a la bahameña Rhema Otabor (60,54) y la estadounidense Madelyn Harris (60,06).

"Significa algo grandioso. Siempre tuve el sueño de ser campeona panamericana y hace cuatro años no lo pude hacer", dijo Ruiz, que concluyó en un sexto lugar en Lima tras sufrir un problema físico. "Esto era una revancha para mí".

"Ha sido mi mejor año y lo he cerrado con broche de oro", subrayó. "Lastimosamente en el Mundial me quitaron la de oro en el último momento pero me prepararé para París".

- Cuba alcanza a EEUU -

A falta de una jornada del atletismo, Brasil se sitúa en el primer lugar del medallero con siete oros.

Por detrás Cuba (5 oros y 6 platas) sobrepasó al hegemónico Estados Unidos (5 y 3 platas), que compite con una delegación sin apenas estrellas.

Cuba se catapultó gracias a formidables triunfos de Luis Zayas en salto alto y de Lázaro Martínez en el triple salto.

Martínez, subcampeón del Mundial de Budapest de agosto, se impuso con una marca de 17,19 metros para celebrar su primer triunfo panamericano.

La última batalla fue con el brasileño Almir dos Santos, que se quedó con la plata (16,92) mientras el también cubano Cristian Nápoles fue bronce (16,66).

Martínez devolvió asi a la isla un título que antes habían logrado Alexis Copello (2011) y Pedro Pablo Pichardo (2015), una de las muchas figuras del atletismo cubano que ahora compiten para otros países.

- Decepción panameña -

Brasil se mantuvo en lo alto del medallero gracias a una victoria de Darlan Romani, que revalidó su triunfo de la pasada edición de Lima-2019 en el lanzamiento de bala.

Estados Unidos celebró el triunfo de Isai Rodríguez en los 10.000m masculinos.

En una de las victorias más asombrosas de toda la semana, Rodríguez se distanció de sus rivales desde el inicio de la carrera y luego dobló a la mayoría de ellos hasta concluir con un tiempo de 28:17.84.

Panamá, de su lado, sufrió una gran decepción después de celebrar y perder después su primer oro de la mano de su gran figura actual, Gianna Woodruff, en los 400m vallas.

Finalista olímpica en Tokio-2020 y mundial en Eugene-2022, Woodruff se impuso con un tiempo de 56.44 segundos.

La panameña tuvo una gran salida que le sirvió para compensar algunas dificultades que sufrió después. Woodruff casi se desequilibra al tirar la penúltima valla.

Más de dos horas después los organizadores anunciaron que Woodruff fue descalificada por la regla 22.6.2, que sanciona derribar una valla con la parte superior del cuerpo.

Si una apelación no lo impide, el oro quedó en manos de la brasileña Marlene Santos.

