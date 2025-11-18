Brendan Fraser se sumerge en la cultura japonesa para la película "Rental Family"

Por Rollo Ross y Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 18 de noviembre (Reuters) - El actor Brendan Fraser nunca había oído hablar del servicio japonés de "familias de alquiler" antes de trabajar en la película de comedia dramática "Rental Family".

"No tenía ni idea de que existiera un sitio así. Pero, al parecer, llevan existiendo desde los años 80", dijo Fraser, refiriéndose al servicio profesional que proporciona a los clientes actores que se hagan pasar por familiares o amigos en bodas y otros eventos, y que también ofrezcan compañía platónica.

"Rental Family", distribuida por Searchlight Pictures y que se pudo ver en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en Argentina el 7 de noviembre, llegará a los cines de Estados Unidos el 21 de noviembre y a los de España el 16 de enero.

"Los problemas de salud mental están estigmatizados vayas donde vayas", dijo Fraser, un estadounidense-canadiense que ganó el Oscar a Mejor Actor por su papel en la película de 2022 "La ballena".

Sin embargo, hizo hincapié en que los problemas de salud mental en Japón a menudo no se abordan, por lo que pensó que el servicio familiar de alquiler tiene sentido allí.

En la película, Fraser interpreta a un actor llamado Phillip Vandarploeug, la única persona no japonesa en su trabajo de "familia de alquiler" en Japón, que se hace pasar por el padre de una niña en la vida real para ayudarla a entrar en una prestigiosa escuela.

Mientras Phillip es contratado por la madre de la niña, esta, interpretada por Shannon Mahina Gorman, no tiene ni idea de que un actor ha sido contratado como su padre temporal.

Phillip también asume diferentes papeles interpretando a maridos, padres, mejores amigos e incluso a un periodista para una vieja gloria pasada.

Fraser, que también es productor ejecutivo de la película, habla japonés a nivel de principiante en la película, pero en la vida real, su dominio ni siquiera llega a ese nivel, dijo. Durante su estancia en Japón, dijo que utilizó un traductor automático y que una vez le dijo a una camarera que tenía la regla, en lugar de pedir un café.

"Hice el esfuerzo", afirmó. La actriz Mari Yamamoto, que interpreta a una compañera de la agencia llamada Aiko, dijo que cuando sus amigos y familiares vieron la película en el Festival de Cine de Tokio, en la sala solo se oían risas y a la gente sorbiéndose la nariz, lo que ella tomó como una buena señal.

"Los japoneses no gritan en un concierto de Beyoncé, así que tengo que decirles que es realmente difícil saber cómo reaccionan, así que creo que oír a unas pocas personas con la nariz mocosa significa que fue increíble. Así es como yo lo interpreto", añadió. (Información de Danielle Broadway y Rollo Ross en Los Ángeles; edición de Matthew Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)