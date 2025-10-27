Brendan Rodgers dimite como DT del Celtic escocés

Brendan Rodgers presentó su dimisión como entrenador del Celtic de Glasgow, anunció el club escocés este lunes.

El Celtic, que confirmó haber aceptado la renuncia del técnico norirlandés, indicó que el exentrenador Martin O'Neill y el exjugador Shaun Maloney asumirán la dirección del equipo de forma interina hasta que se encuentre un sustituto para Rodgers.

Rodgers, de 52 años, había regresado en 2023 al Celtic y conquistó dos títulos de liga consecutivos. También había ganado dos ligas durante su primera etapa al frente del equipo, en 2017 y 2018.

Pero los decepcionantes resultados este curso han forzado su dimisión: con nueve fechas disputadas, el Celtic es segundo a ocho puntos del líder Hearts, y no logró acceder a la Liga de Campeones.

