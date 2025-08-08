Brennan gana la quinta etapa de la Vuelta a Polonia, Lapeira sigue líder

El británico Matthew Brennan se adjudicó este viernes al esprint la quinta etapa de la Vuelta a Polonia, que no tuvo cambios en la clasificación general y sigue dominada por el francés Paul Lapeira la víspera de la etapa reina.

El joven esprínter del Visma-Lease a Bike, 20 años, fue el más rápido de un pelotón reducido de unas cuarenta unidades.

En la general, Paul Lapeira (Decathlon-AG2R) conserva su maillot amarillo antes de la sexta y penúltima etapa, que llevará el sábado a los corredores desde la estación de Bukovina a la localidad turística de Bukowina Tatrzańska, con seis ascensiones de primera categoría en el programa.

- Clasificación de la quinta etapa:

1. Matthew Brennan (GBR/TVL) los 206,1 km en 4 h 50:04.

(media: 42,6 km/h)

2. Ben Turner (GBR/IGD) a 0.

3. Andrea Bagioli (ITA/LTK) 0.

4. Andrea Raccagni (ITA/SOQ) 0.

5. Thibaud Gruel (FRA/GFC) 0.

...

- Clasificación general:

1. Paul Lapeira (FRA/DAT) 21 h 23:23.

2. Victor Langelotti (MON/IGD) a 8 segundos

3. Jan Christen (SUI/UAD) 12.

4. Antonio Tiberi (ITA/TBV) 12.

5. Finn Fisher-Black (NZL/RBH) 14.

6. Quinten Hermans (BEL/ADC) 14.

...