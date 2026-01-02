Brennan Johnson deja el Tottenham y ficha por el Crystal Palace

El atacante internacional galés Brennan Johnson fichó este viernes por el Crystal Palace procedente del Tottenham, en un traspaso estimado por la prensa británica en 35 millones de libras esterlinas (US$47 millones).

El Palace señaló que la cuantía de la operación era "un récord" para su club, pero sin desvelar la cifra.

El extremo de 24 años se une al equipo ganador de la última Copa de Inglaterra por cuatro años y medio, precisó el Palace en su comunicado.

Su primer partido con su nueva formación, décima de la Premier League actualmente, podría ser ya este domingo en Newcastle.

Brennan Johnson llegó al Tottenham en 2023 desde el Nottingham Forest, en un fichaje que entonces ascendió a 47 millones de libras (unos 58 millones de dólares de la época).

Su gol más importante con los Spurs fue el que sirvió a su equipo el pasado mayo para ganar 1-0 al Manchester United en la final de la Europa League disputada en Bilbao.

El Crystal Palace está disputando esta temporada la Conference League, tercer torneo en importancia en las competiciones de clubes de la UEFA.