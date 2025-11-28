Brent cotiza estable, WTI sube 1% tras caída de sistemas CME

(Actualiza con valores cerca del cierre; cambia redacción)

Por Georgina McCartney

HOUSTON, 28 nov (Reuters) - Los futuros del Brent cotizaban casi sin cambios y el WTI subía el viernes, debido a que las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania mantenían elevados los riesgos geopolíticos, mientras que los operadores estaban atentos al resultado de la reunión de la OPEP+ del domingo ante posibles cambios en la producción.

* Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate reanudaron sus operaciones tras congelarse por una caída del sistema del operador bursátil CME Group.

* Los operadores dijeron que fueron informados por CME poco antes de las 0300 GMT de la interrupción debido a un problema de refrigeración en sus centros de datos CyrusOne, que afectó a la negociación de todos los contratos de futuros y opciones en Globex. El crudo Brent cotiza en el Intercontinental Exchange, o ICE.

* Los futuros del crudo Brent para enero, que vencen el viernes, subían 6 centavos, o un 0,09%, a US$63,40 el barril a las 1744 GMT. El contrato más activo de febrero ganaba 37 centavos, o un 0,6%, US$63,24.

* El WTI ganaba 82 centavos, o un 1,4%, a US$59,47 el barril. El jueves no hubo liquidación debido a la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos.

* Ambos contratos registraron una cuarta baja mensual consecutiva, la racha perdedora más larga desde 2023, ya que las expectativas de una mayor oferta mundial pesaban sobre los precios, a pesar de haber subido más de un 1% en la semana.

* La fortaleza de los márgenes de las refinerías fuera de temporada estaba manteniendo fuerte la demanda de crudo en algunos lugares, pero el impacto bajista del próximo superávit de petróleo estaba presionando los precios, dijo el analista de Rystad Janiv Shah.

* La producción de petróleo de Estados Unidos subió a máximos históricos en septiembre, mostraron datos de la Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés).

* Las señales de que un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podría estar cerca hicieron caer bruscamente los precios del petróleo a principios de esta semana, pero se han recuperado en las tres últimas sesiones a medida que se alargaban las negociaciones.

* El domingo, la OPEP+ probablemente dejará sin cambios los niveles de producción de petróleo en sus reuniones y acordará un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de los miembros, dijeron a Reuters dos delegados del grupo y una fuente familiarizada con las conversaciones del grupo.

* El mercado espera que Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, rebaje por segundo mes consecutivo el precio del crudo de enero para los compradores asiáticos a su nivel más bajo en cinco años, presionado por la abundancia de suministros y las perspectivas de superávit, dijeron fuentes a Reuters el viernes.

(Reporte adicional de Seher Dareen en Londres, Mohi Narayan en Nueva Delhi y Florence Tan en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)