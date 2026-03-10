Brent seguirá sobre 95 dólares por barril unos dos meses por conflicto en Oriente Medio, dice EIA

HOUSTON, 10 mar (Reuters) - Los precios del petróleo Brent se mantendrán por encima de los US$95 por barril durante los próximos dos meses, mientras el conflicto en Oriente Medio sigue en pleno apogeo, informó el martes la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos en su informe mensual sobre las perspectivas energéticas a corto plazo.

Los futuros del crudo Brent caerán por debajo de los US$80 por barril en el tercer trimestre de 2026, antes de bajar a alrededor de US$70 a finales de año.

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz, punto crítico por el que circula una quinta parte del petróleo mundial cada día, provocará una nueva caída de la producción de petróleo en Oriente Medio en las próximas semanas.

Esas interrupciones de la producción se irán suavizando gradualmente a medida que se reanude el tránsito, añadió la EIA. (Reporte de Georgina McCartney y Arathy Somasekhar en Houston; edición de Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)