Brest cae eliminado en Copa de Francia ante equipo de cuarta división

El Brest, undécimo clasificado de la Ligue 1 y que el pasado curso jugó la Liga de Campeones europea, quedó eliminado este viernes en treintaidosavos de final de la Copa de Francia ante el Avranches, de la cuarta categoría.

Fue la gran sorpresa del día que abrió esta ronda de la "Coupe", que marca la entrada en liza de las formaciones de primera.

El Avranches, un modesto equipo de Normandía, se adelantó en el minuto 23 por medio de Nassim Sabihi, justo después de que el Brest se quedara con diez hombres por la expulsión de Julien Le Cardinal (21').

Pese a la inferioridad numérica, el Brest pudo igualar gracias a Rémy Labeau-Lascary (34'), pero el marcador ya no se movió hasta el final del tiempo reglamentario.

En la tanda de penales, el fallo de Romain Del Castillo en el primer lanzamiento terminó siendo letal para el Brest, que al caer 5-4 desde el punto blanco se convirtió en el primer equipo de la Ligue 1 en despedirse este curso de la Copa.

Rozó el desastre otro cuadro de primera, el Angers, que tras un 0-0 se impuso 6-5 en la tanda de penales a Les Herbiers, otro equipo de la National 2 (cuarta categoría).

El Lens, segundo clasificado de la Ligue 1, cumplió sin complicaciones por 3-1 en su estadio contra el Feignies-Aulnoye, también de cuarta división.

Rayan Fofana (17') de cabeza, Saud Abdulhamid (45+1') y Andrija Bulatovic (68') lograron los tantos del Lens en un partido tranquilo, en el que los visitantes solo pudieron maquillar su derrota en la recta final ante un equipo local ya muy relajado.

El gigante del fútbol francés, el PSG, jugará el sábado su partido de esta ronda ante el Vendée Fontenay del quinto escalón del fútbol galo.

Resultados y programa de los partidos con equipos de Ligue 1 en treintaidosavos de final de la Copa de Francia:

- Viernes:

Les Herbiers (4ª) - (+) Angers (1ª) 0 - 0 (5-6 por penales)

(+) Avranches (4ª) - Brest (1ª) 1 - 1 (5-4 por penales)

(+) Lens (1ª) - Feignies Aulnoye (4ª) 3 - 1

- Sábado:

(14h30 GMT) Biesheim (4ª) - Metz (1ª)

US Lusitanos Saint Maur (4ª) - Lille (1ª)

Gosier (6ª) - Lorient (1ª)

(17h00 GMT) Lyon La Duchère (5ª) - Toulouse (1ª)

Raon L'Étape (6ª) - París FC (1ª)

(20h00 GMT) Vendée Fontenay (5ª) - París SG (1ª)

- Domingo:

(13h45 GMT) Bourg Peronnas (3ª) - Marsella (1ª)

Niza (1ª) - Saint Etienne (2ª)

Auxerre (1ª) - Mónaco (1ª)

Estrasburgo (1ª) - Dunkerque (2ª)

Concarneau (3ª) - Nantes (1ª)

(16h30 GMT) Le Havre (1ª) - Amiens (2ª)

Rennes (1ª) - Les Sables Vendée (5ª)

(19h00 GMT) Lyon (1ª) - St Cyr Collonges au Mont d'Or (6ª)

NOTA: los equipos precedidos con el signo (+) están clasificados para los dieciseisavos de final.