BREVE - Acciona Energía registra una capacidad total instalada de 15.159 MW a finales de septiembre

14 nov (Reuters) - Corporación Acciones Energías Renovables SA:

* REPORTÓ EL JUEVES 15.159 MW DE CAPACIDAD TOTAL INSTALADA A FINALES DE SEPTIEMBRE, UN 5,8% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

* EL PRECIO MEDIO DE LA GENERACIÓN SE SITUÓ EN 62,3 EUROS/MWH, UN 5,6% MENOR QUE A SEPTIEMBRE DE 2024, COMO CONSECUENCIA DE LA NORMALIZACIÓN DE PRECIOS EN EL ÁREA INTERNACIONAL

* CAPACIDAD EÓLICA INSTALADA 10.519 MW A FINALES DE SEPTIEMBRE

* REITERA EL OBJETIVO DE EBITDA TOTAL PARA EL CONJUNTO DEL AÑO EN UN RANGO DE 1.500-1.750 MILLONES DE EUROS

* DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERATIVO, EN EL TERCER TRIMESTRE HAN CONTINUADO LAS TENDENCIAS OBSERVADAS EN LA PRIMERA MITAD DEL AÑO, CON PRECIOS DE LA ENERGÍA EN LÍNEA CON LO PREVISTO Y UNA PRODUCCIÓN INFERIOR A LAS EXPECTATIVAS

* SE ESTIMA QUE EL EBITDA DE OPERACIONES DEL AÑO SE SITÚE EN TORNO A UN 5% POR DEBAJO DE LA INDICACIÓN INICIAL DE UNOS 1.000 MILLONES DE EUROS

* LA ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN TOTAL ANTES DE ROTACIÓN PARA EL CONJUNTO DEL AÑO SE SITÚA EN UN RANGO DE 1.400-1.450 MILLONES DE EUROS

