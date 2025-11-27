BREVE-Acciona Energía vende a Cennergi dos activos en Sudáfrica valorados en €255 millones
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
27 nov (Reuters) - Corporación Acciona Energías Renovables, SA:
* ACUERDA LA VENTA A CENNERGI DE SU PARTICIPACIÓN EN DOS ACTIVOS RENOVABLES EN SUDÁFRICA
* LOS ACTIVOS POR UN TOTAL DE 232 MW DE CAPACIDAD Y CON UN VALOR DE EMPRESA DE €255 millones
* LA OPERACIÓN INCLUYE TAMBIÉN LA PARTICIPACIÓN DEL 80% DE ACCIONA ENERGÍA EN LA SOCIEDAD ENCARGADA DE LA EXPLOTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE AMBOS PROYECTOS
* SE ESPERA QUE LA OPERACIÓN SE CIERRE EN 2026 Y GENERE UNA PLUSVALÍA DE UNOS €65 millones
* ACCIONA ENERGÍA POSEE EL 55% DE CADA UNO DE LOS DOS PROYECTOS A TRAVÉS DE ACCIONA ENERGÍA INTERNACIONAL
* LOS ACTIVOS TIENEN FINANCIACIÓN DE PROYECTO POR VALOR DE €100 millones
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
LA NACION
