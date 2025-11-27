LA NACION

BREVE-Acciona Energía vende a Cennergi dos activos en Sudáfrica valorados en €255 millones

27 nov (Reuters) - Corporación Acciona Energías Renovables, SA:

* ACUERDA LA VENTA A CENNERGI DE SU PARTICIPACIÓN EN DOS ACTIVOS RENOVABLES EN SUDÁFRICA

* LOS ACTIVOS POR UN TOTAL DE 232 MW DE CAPACIDAD Y CON UN VALOR DE EMPRESA DE €255 millones

* LA OPERACIÓN INCLUYE TAMBIÉN LA PARTICIPACIÓN DEL 80% DE ACCIONA ENERGÍA EN LA SOCIEDAD ENCARGADA DE LA EXPLOTACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE AMBOS PROYECTOS

* SE ESPERA QUE LA OPERACIÓN SE CIERRE EN 2026 Y GENERE UNA PLUSVALÍA DE UNOS €65 millones

* ACCIONA ENERGÍA POSEE EL 55% DE CADA UNO DE LOS DOS PROYECTOS A TRAVÉS DE ACCIONA ENERGÍA INTERNACIONAL

* LOS ACTIVOS TIENEN FINANCIACIÓN DE PROYECTO POR VALOR DE €100 millones

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

