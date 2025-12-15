BREVE-Acciona Energía venderá su cartera eólica y solar en EEUU y México por US$1.000 millones

15 dic (Reuters) - Corporación Acciona Energías Renovables SA:

* ACUERDA LA VENTA DE UNA CARTERA SOLAR Y EÓLICA EN ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO POR US$1.000 MILLONES

* ACUERDO CON MEXICO INFRASTRUCTURE PARTNERS (MIP) PARA LA VENTA DE UNA PARTICIPACIÓN DEL 49% EN SU CARTERA FOTOVOLTAICA DE 1,3GW EN ESTADOS UNIDOS, Y LA TOTALIDAD DE DOS PARQUES EÓLICOS EN MÉXICO

* LA OPERACIÓN TIENE PREVISTO SU CIERRE EN LA PRIMERA MITAD DE 2026

* LA CARTERA EÓLICA, QUE SUMA 321MW, INCLUYE DOS PARQUES EN MÉXICO: EL CORTIJO Y SANTA CRUZ

* LA CARTERA FOTOVOLTAICA EN ESTADOS UNIDOS COMPRENDE CUATRO PLANTAS SOLARES: RED TAILED HAWK Y FORT BEND SOLAR EN TEXAS, HIGH POINT SOLAR FARM EN ILLINOIS Y UNION SOLAR EN OHIO

