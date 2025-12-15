LA NACION

BREVE-Acciona Energía venderá su cartera eólica y solar en EEUU y México por US$1.000 millones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
BREVE-Acciona Energía venderá su cartera eólica y solar en EEUU y México por US$1.000 millones
BREVE-Acciona Energía venderá su cartera eólica y solar en EEUU y México por US$1.000 millonesTWITTER - TWITTER

15 dic (Reuters) - Corporación Acciona Energías Renovables SA:

* ACUERDA LA VENTA DE UNA CARTERA SOLAR Y EÓLICA EN ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO POR US$1.000 MILLONES

* ACUERDO CON MEXICO INFRASTRUCTURE PARTNERS (MIP) PARA LA VENTA DE UNA PARTICIPACIÓN DEL 49% EN SU CARTERA FOTOVOLTAICA DE 1,3GW EN ESTADOS UNIDOS, Y LA TOTALIDAD DE DOS PARQUES EÓLICOS EN MÉXICO

* LA OPERACIÓN TIENE PREVISTO SU CIERRE EN LA PRIMERA MITAD DE 2026

* LA CARTERA EÓLICA, QUE SUMA 321MW, INCLUYE DOS PARQUES EN MÉXICO: EL CORTIJO Y SANTA CRUZ

* LA CARTERA FOTOVOLTAICA EN ESTADOS UNIDOS COMPRENDE CUATRO PLANTAS SOLARES: RED TAILED HAWK Y FORT BEND SOLAR EN TEXAS, HIGH POINT SOLAR FARM EN ILLINOIS Y UNION SOLAR EN OHIO

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

LA NACION
Más leídas
  1. El campeón de La Voz Argentina vende el 0km que ganó para someterse a dos operaciones
    1

    El campeón de La Voz Argentina vende el 0km que ganó para someterse a dos operaciones

  2. Quién es Naveed Akram, uno de los tiradores del atentado en Australia
    2

    Quién es Naveed Akram, uno de los tiradores del atentado en Australia

  3. El director de Hollywood Rob Reiner y su esposa fueron encontrados asesinados en su casa
    3

    El director de Hollywood Rob Reiner y su esposa fueron encontrados asesinados en su casa

  4. Así quedó el mapa político de América del Sur tras la victoria de Kast en Chile
    4

    Así quedó el mapa político de América del Sur con la victoria de José Antonio Kast en Chile

Cargando banners ...