BREVE - Acciona registra una producción total de energía de 20.213 GWh a finales de septiembre

Acciona registra una producción total de energía de 20.213 GWh a finales de septiembre
LA NACION
14 nov (Reuters) - Acciona SA:
* DIJO EL JUEVES QUE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE ENERGÍA ALCANZÓ LOS 20.213 GWH A FINALES DE SEPTIEMBRE, UN 2,3% MÁS QUE 9M 2024
* SE ESTIMA QUE EL EBITDA DE OPERACIONES DEL AÑO SE SITÚE EN TORNO A UN 5% POR DEBAJO DE LA INDICACIÓN INICIAL DE UNOS 1.000 MILLONES DE EUROS
* REDUCE EL FLUJO NETO DE INVERSIONES DESDE 2.800 MILLONES DE EUROS A APROXIMADAMENTE 2.500 MILLONES DE EUROS, POR EL INICIO DE NUEVOS DESARROLLOS, Y UNA DISMINUCIÓN EN EL CAPEX DEL RESTO DEL GRUPO DEBIDO, FUNDAMENTALMENTE, AL APLAZAMIENTO A 2026 DE ALGUNAS INVERSIONES
* CARTERA DE INFRAESTRUCTURAS GLOBAL 30.550 MILLONES DE EUROS A FINALES DE SEPTIEMBRE
LA NACION
