BREVE-ACS creará una empresa conjunta de centros de datos con GIP, de Blackrock

ACS creará una empresa conjunta de centros de datos con GIP, de Blackrock
LA NACION
14 nov (Reuters) - ACS Actividades de Construcción y Servicios, SA:
* ACUERDA CON GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS (GIP), PARTE DE BLACKROCK, LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA CONJUNTA AL 50%
* EMPRESA CONJUNTA DESTINADA A LA PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UNA CAPACIDAD INICIAL DE 1,7 GW EN CENTROS DE DATOS
* ACS TRASPASARÁ A LA NUEVA SOCIEDAD UNA SERIE DE ACTIVOS QUE ACTUALMENTE POSEE PARA EL DESARROLLO DE 1,7 GW DE CENTROS DE DATOS POR UN PRECIO APROXIMADO DE US$2.000 MILLONES
* SE ESTIMA QUE LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS GENERARÁ PARA ACS UNA PLUSVALÍA ANTES DE IMPUESTOS DE UNOS 100 MILLONES DE EUROS
