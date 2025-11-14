LA NACION

BREVE-ACS creará una empresa conjunta de centros de datos con GIP, de Blackrock

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
BREVE-ACS creará una empresa conjunta de centros de datos con GIP, de Blackrock
BREVE-ACS creará una empresa conjunta de centros de datos con GIP, de Blackrock

14 nov (Reuters) - ACS Actividades de Construcción y Servicios, SA:

* ACUERDA CON GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS (GIP), PARTE DE BLACKROCK, LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA CONJUNTA AL 50%

* EMPRESA CONJUNTA DESTINADA A LA PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UNA CAPACIDAD INICIAL DE 1,7 GW EN CENTROS DE DATOS

* ACS TRASPASARÁ A LA NUEVA SOCIEDAD UNA SERIE DE ACTIVOS QUE ACTUALMENTE POSEE PARA EL DESARROLLO DE 1,7 GW DE CENTROS DE DATOS POR UN PRECIO APROXIMADO DE US$2.000 MILLONES

* SE ESTIMA QUE LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS GENERARÁ PARA ACS UNA PLUSVALÍA ANTES DE IMPUESTOS DE UNOS 100 MILLONES DE EUROS

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

LA NACION
Más leídas
  1. Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares
    1

    Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares

  2. A cuántos años fue condenado cada acusado por el crimen de Báez Sosa
    2

    Golpiza mortal en 50 segundos: a cuántos años fue condenado cada acusado por el crimen de Báez Sosa

  3. Alerta en Pro por la posible salida de otras dos legisladoras
    3

    Alerta en Pro por la posible salida de otras dos legisladoras

  4. Brutal ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo tras un match en una app
    4

    “Me dijo que tenía que morir”: brutal ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo tras un match en una app

Cargando banners ...