BREVE-ACS creará una empresa conjunta de centros de datos con GIP, de Blackrock

14 nov (Reuters) - ACS Actividades de Construcción y Servicios, SA:

* ACUERDA CON GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS (GIP), PARTE DE BLACKROCK, LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA CONJUNTA AL 50%

* EMPRESA CONJUNTA DESTINADA A LA PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UNA CAPACIDAD INICIAL DE 1,7 GW EN CENTROS DE DATOS

* ACS TRASPASARÁ A LA NUEVA SOCIEDAD UNA SERIE DE ACTIVOS QUE ACTUALMENTE POSEE PARA EL DESARROLLO DE 1,7 GW DE CENTROS DE DATOS POR UN PRECIO APROXIMADO DE US$2.000 MILLONES

* SE ESTIMA QUE LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS GENERARÁ PARA ACS UNA PLUSVALÍA ANTES DE IMPUESTOS DE UNOS 100 MILLONES DE EUROS

