BREVE-ACS prevé una valoración de 13.000-15.000 millones de euros de sus áreas de datos e ingeniería y construcción
- 1 minuto de lectura'
14 nov (Reuters) - ACS Actividades de Construcción y Servicios, SA:
* DADOS LOS INGRESOS PREVISTOS Y LA VALORACIÓN DEL MERCADO COMO SOCIO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS, ESPERA UNA VALORACIÓN DE 13.000-15.000 MILLONES DE EUROS PARA EL NEGOCIO DE CENTROS DE DATOS E INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
* PREVÉ UNOS INGRESOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Y DE CENTROS DE DATOS DE ENTRE 20.000 Y 25.000 MILLONES DE EUROS PARA 2030
* ESTIMA QUE SU PARTICIPACIÓN DEL 50% EN LA EMPRESA CONJUNTA DEL NEGOCIO DE CENTROS DE DATOS ALCANZARÁ UN VALOR DE CAPITAL DE UNOS 11.000 MILLONES DE EUROS EN 2030, CON UNA INYECCIÓN DE CAPITAL DE UNOS 2.000 MILLONES DE EUROS
* ESTIMA QUE EN 2030 HABRÁ INSTALADOS HASTA 33 CENTROS DE DATOS FRONTERA, EMPEZANDO EN ALEMANIA Y EXPANDIÉNDOSE POR TODA EUROPA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
* SI LA VALORACIÓN PARA 2030 SE MATERIALIZA, LOS ACCIONISTAS SE BENEFICIARÁN DE UNA RENTABILIDAD ANUAL DE MÁS DEL 20% (DIVIDENDOS INCLUIDOS)
JORNADA PARA INVERSORES EN 2026 CON ACTUALIZACIONES SOBRE EL PROGRESO GENERAL DEL NEGOCIO Y ACTUALIZACIONES ESTRATÉGICAS SOBRE VECTORES CLAVE DE CRECIMIENTO
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
- 1
Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación: “No veo la hora de volver a jugar al tenis”
- 2
Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares
- 3
Cómo es la historia del emprendedor argentino que revolucionó el negocio de la música
- 4
Alerta en Pro por la posible salida de otras dos legisladoras