BREVE: Aedas nombra a García-Egocheaga consejero delegado y suprime la política de dividendos
10 feb (Reuters) - Aedas Homes:
* dijo el lunes que aprobó la destitución de David Martínez Montero como consejero delegado
* aprobó la destitución de Santiago Fernández Valbuena como presidente
* nombra a Francisco de Borja García-Egocheaga Vergara como ejecutivo del consejo de administración y consejero delegado
* nombrará a Jordi Argemi García como presidente
* nombrará a Gabriel Sánchez Cassinello como vicepresidente y dominical del consejo de administración
* nombrará a Mario Lapiedra Vivanco dominical del consejo de administración
* suprime la política de dividendos actual de la sociedad de acuerdo con las disposiciones del folleto de la oferta pública de adquisición de Neinor
* las distribuciones futuras dependerán de la valoración que se haga en cada momento de los factores indicados en el folleto de la oferta
* el ratio de distribución podrá ser inferior, igual o superior a la actual
