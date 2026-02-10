BREVE: Aedas nombra a García-Egocheaga consejero delegado y suprime la política de dividendos

10 feb (Reuters) - Aedas Homes:

* dijo el lunes que aprobó la destitución de David Martínez Montero como consejero delegado

* aprobó la destitución de Santiago Fernández Valbuena como presidente

* nombra a Francisco de Borja García-Egocheaga Vergara como ejecutivo del consejo de administración y consejero delegado

* nombrará a Jordi Argemi García como presidente

* nombrará a Gabriel Sánchez Cassinello como vicepresidente y dominical del consejo de administración

* nombrará a Mario Lapiedra Vivanco dominical del consejo de administración

* suprime la política de dividendos actual de la sociedad de acuerdo con las disposiciones del folleto de la oferta pública de adquisición de Neinor

* las distribuciones futuras dependerán de la valoración que se haga en cada momento de los factores indicados en el folleto de la oferta

* el ratio de distribución podrá ser inferior, igual o superior a la actual

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)