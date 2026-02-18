BREVE-Aena aprueba el tercer documento de regulación aeroportuaria para el periodo 2027-2031
18 feb (Reuters) - Aena SME SA:
* EL CONSEJO APRUEBA EL TERCER DOCUMENTO DE REGULACIÓN AEROPORTUARIA (DORA) PARA 2027-2031
* EL TERCER DORA PROPONE INVERSIONES POR VALOR DE 9.990 MILLONES DE EUROS
* EL COSTE MEDIO PONDERADO DE CAPITAL ANTES DE IMPUESTOS (WACC) PROPUESTO ES DEL 9%
* SE ESTIMA UN CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE PASAJEROS DEL +1,3% EN 2026
* LA PROPUESTA DE OPEX REGULADO ES DE 1.988 MILLONES DE EUROS EN 2027 Y DE 2.311 MILLONES DE EUROS EN 2031
* SE PROPONEN 13.000 MILLONES DE EUROS EN INVERSIONES PARA TODOS LOS AEROPUERTOS DE LA RED EN ESPAÑA
* PROPONE UN INCREMENTO MEDIO ANUAL DE LAS TARIFAS DE 0,43 EUROS POR PASAJERO
