BREVE-Aena aprueba el tercer documento de regulación aeroportuaria para el periodo 2027-2031

18 feb (Reuters) - Aena SME SA:

* ‌EL ‌CONSEJO ⁠APRUEBA EL TERCER DOCUMENTO DE ​REGULACIÓN AEROPORTUARIA (DORA) ⁠PARA 2027-2031

* EL ⁠TERCER DORA PROPONE ​INVERSIONES POR VALOR DE 9.990 MILLONES ‌DE EUROS

* EL ​COSTE MEDIO ​PONDERADO DE CAPITAL ANTES DE IMPUESTOS (WACC) PROPUESTO ES DEL 9%

* SE ESTIMA UN CRECIMIENTO ​DEL VOLUMEN DE ⁠PASAJEROS DEL +1,3% EN 2026

* LA PROPUESTA ‌DE OPEX REGULADO ES DE 1.988 MILLONES DE EUROS EN 2027 Y DE 2.311 MILLONES DE ‌EUROS EN 2031

* SE PROPONEN ⁠13.000 MILLONES DE ‌EUROS EN INVERSIONES ⁠PARA TODOS LOS ⁠AEROPUERTOS DE LA RED EN ESPAÑA

* PROPONE UN INCREMENTO MEDIO ANUAL DE ‌LAS ​TARIFAS DE 0,43 EUROS POR PASAJERO

Fuente de la información:

Más información de la ‌empresa: (Redacción de Gdansk)