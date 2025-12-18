BREVE-Aena comprará el 51% de los aeropuertos de Leeds Bradford y Newcastle por US$270 millones
18 dic (Reuters) - Aena SME SA:
* ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES EN LOS AEROPUERTOS DE LEEDS BRADFORD Y NEWCASTLE
* SE ESPERA QUE LA OPERACIÓN SE COMPLETE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026
* COMPRA DEL 51% DE LOS AEROPUERTOS DE LEEDS BRADFORD Y NEWCASTLE
* HOY LA SOCIEDAD CELEBRARÁ UNA LLAMADA CON ANALISTAS E INVERSORES
* OPERACIÓN POR 270 millones de libras (309 millones de euros)
* LA COMPRA DEL 51% DE LA NUEVA SOCIEDAD HOLDING PROPIETARIA Y GESTORA DEL 100% DEL AEROPUERTO DE LEEDS BRADFORD Y EL 49% DE NEWCASTLE
* EL VENDEDOR, INFRABRIDGE, MANTENDRÁ EL 49% DE LA NUEVA SOCIEDAD HOLDING Y ES TAMBIÉN EL PROPIETARIO DEL OTRO 49% DEL AEROPUERTO DE LUTON
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)