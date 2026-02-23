LA NACION

BREVE-Almirall prevé un crecimiento de las ventas netas entre el 9% y el 12% para 2026

23 feb (Reuters) - Almirall SA:

* ‌LAS ‌VENTAS ⁠DEL EJERCICIO 2025 SE ​SITÚAN ⁠EN 1.108,1 MILLONES ⁠DE EUROS FRENTE A ​LA ESTIMACIÓN ‌DE IBES DE ​1.108 ​MILLONES DE EUROS

* BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 81,7 MILLONES DE EUROS

* BENEFICIO BRUTO ​713,3 MILLONES DE ⁠EUROS

* EBITDA 232,9 MILLONES DE ‌EUROS

* RESULTADO NETO 46,2 MILLONES DE EUROS

* MARGEN BRUTO 64,4%

* PREVÉ UN CRECIMIENTO DE ‌LAS VENTAS NETAS ENTRE EL 9% ⁠Y EL 12% ‌PARA EL ⁠EJERCICIO 2026

* PREVÉ ⁠UN EBITDA DE ENTRE 270 Y 290 MILLONES DE EUROS PARA ‌EL ​EJERCICIO 2026

