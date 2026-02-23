BREVE-Almirall prevé un crecimiento de las ventas netas entre el 9% y el 12% para 2026
23 feb (Reuters) - Almirall SA:
* LAS VENTAS DEL EJERCICIO 2025 SE SITÚAN EN 1.108,1 MILLONES DE EUROS FRENTE A LA ESTIMACIÓN DE IBES DE 1.108 MILLONES DE EUROS
* BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 81,7 MILLONES DE EUROS
* BENEFICIO BRUTO 713,3 MILLONES DE EUROS
* EBITDA 232,9 MILLONES DE EUROS
* RESULTADO NETO 46,2 MILLONES DE EUROS
* MARGEN BRUTO 64,4%
* PREVÉ UN CRECIMIENTO DE LAS VENTAS NETAS ENTRE EL 9% Y EL 12% PARA EL EJERCICIO 2026
* PREVÉ UN EBITDA DE ENTRE 270 Y 290 MILLONES DE EUROS PARA EL EJERCICIO 2026
