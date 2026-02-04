LA NACION

BREVE-Árima ejecuta una reducción de capital y una agrupación de acciones

4 feb (Reuters) - Árima ⁠Real Estate ⁠SOCIMI, SA:

* ANUNCIÓ EL MARTES ⁠QUE ‌HA LLEVADO ​A CABO ​UNA AGRUPACIÓN Y CANCELACIÓN DE ‌ACCIONES QUE ‌IMPLICA ​EL CANJE DE 10 ACCIONES NUEVAS POR 13 PREEXISTENTES

* EL VALOR NOMINAL ⁠UNITARIO POR ACCIÓN AUMENTA ​DE 1,00 A 1,30 EUROS

* EL EXCESO DE LAS FRACCIONES DE ACCIONES SERÁ ADQUIRIDO POR ⁠EL BANCO AGENTE PARA ​SU AMORTIZACIÓN

* EL CAPITAL SOCIAL ASCIENDE ‍A 31,8 MILLONES DE EUROS

* TODAS LAS ACCIONES ESTÁN ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS ​Y DESEMBOLSADAS

Fuente de la información:

