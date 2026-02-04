BREVE-Árima ejecuta una reducción de capital y una agrupación de acciones
4 feb (Reuters) - Árima Real Estate SOCIMI, SA:
* ANUNCIÓ EL MARTES QUE HA LLEVADO A CABO UNA AGRUPACIÓN Y CANCELACIÓN DE ACCIONES QUE IMPLICA EL CANJE DE 10 ACCIONES NUEVAS POR 13 PREEXISTENTES
* EL VALOR NOMINAL UNITARIO POR ACCIÓN AUMENTA DE 1,00 A 1,30 EUROS
* EL EXCESO DE LAS FRACCIONES DE ACCIONES SERÁ ADQUIRIDO POR EL BANCO AGENTE PARA SU AMORTIZACIÓN
* EL CAPITAL SOCIAL ASCIENDE A 31,8 MILLONES DE EUROS
* TODAS LAS ACCIONES ESTÁN ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y DESEMBOLSADAS
