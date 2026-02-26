BREVE-Atresmedia obtiene un beneficio de 62,1 millones de euros en 2025
26 feb (Reuters) - Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.:
* VENTAS NETAS DEL EJERCICIO ANUAL 893,7 MILLONES DE EUROS
* BENEFICIO NETO DEL EJERCICIO ANUAL 62,1 MILLONES DE EUROS
* EBITDA DEL EJERCICIO ANUAL 87,7 MILLONES DE EUROS
* OBJETIVO DE MARGEN EBITDA DE ALREDEDOR DEL 15% EN 2026
* PROPUESTA DE PAGO EN JUNIO DE 2026 DE UN DIVIDENDO FINAL DE 0,21 EUROS POR ACCIÓN
* LA POSICIÓN FINANCIERA NETA ESTIMADA A FINALES DE 2026 APUNTA A UNA DEUDA NETA DE CERCA DE 25 MILLONES DE EUROS
