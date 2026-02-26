LA NACION

BREVE-Atresmedia obtiene un beneficio de 62,1 millones de euros en 2025

26 feb (Reuters) - Atresmedia Corporación ‌de ‌Medios ⁠de Comunicación S.A.:

* VENTAS NETAS ​DEL ⁠EJERCICIO ANUAL ⁠893,7 MILLONES ​DE EUROS

* BENEFICIO NETO ‌DEL EJERCICIO ​ANUAL 62,1 ​MILLONES DE EUROS

* EBITDA DEL EJERCICIO ANUAL 87,7 MILLONES DE EUROS

* OBJETIVO DE MARGEN ​EBITDA DE ⁠ALREDEDOR DEL 15% EN 2026

* ‌PROPUESTA DE PAGO EN JUNIO DE 2026 DE UN DIVIDENDO FINAL DE ‌0,21 EUROS POR ACCIÓN

* LA POSICIÓN ⁠FINANCIERA NETA ‌ESTIMADA A ⁠FINALES ⁠DE 2026 APUNTA A UNA DEUDA NETA DE CERCA DE 25 ‌MILLONES ​DE EUROS

