Breve-audax renovables contrata asesores para una posible emisión de bonos verdes no garantizados en euros

7 mar (Reuters) - Audax Renovables SA:

* MANDATA A LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARETO SECURITIES AS, PARETO SECURITIES PTE LTD Y CLARKSONS SECURITIES AS (CLARKSONS) LA COORDINACIÓN DE UNA POTENCIAL EMISIÓN DE BONOS VERDES SENIOR NO GARANTIZADOS DENOMINADOS EN EUROS

* EMISIÓN SUJETA, ENTRE OTROS, A LAS CONDICIONES DEL MERCADO

* EL USO DE LOS POTENCIALES FONDOS SE DESTINARÁ PRINCIPALMENTE A LA REFINANCIACIÓN DE LOS ACTUALES BONOS VERDES CONVERTIBLES EN CIRCULACIÓN, CON VENCIMIENTO NOVIEMBRE DE 2025

* TAMBIÉN ACTUALIZA SU MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA PARA FINANCIACIÓN VERDE (MARCO DE FINANCIACIÓN VERDE)

