BREVE-AXA IM Alts compra el 40% de FiberPass a Telefónica y Vodafone España
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
25 nov (Reuters) - AXA, SA:
* AXA IM ALTS, DE BNP PARIBAS, HA FIRMADO UN ACUERDO VINCULANTE CON VODAFONE ESPAÑA Y TELEFÓNICA ESPAÑA POR EL QUE ADQUIERE UNA PARTICIPACIÓN DEL 40% EN FIBERPASS
* FIBERPASS SE FORMÓ COMO UNA EMPRESA CONJUNTA ENTRE EL 63% Y EL 37% DE TELEFÓNICA Y VODAFONE ESPAÑA EN MARZO DE 2025, COMO UNA ESCISIÓN PARCIAL DE LA RED DE FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH) ESPAÑOLA EXISTENTE DE TELEFÓNICA
* TRAS LA ADQUISICIÓN, TELEFÓNICA Y VODAFONE ESPAÑA POSEERÁN EL 55% Y EL 5% DE LA COMPAÑÍA, RESPECTIVAMENTE, MIENTRAS QUE AXA IM ALTS MANTENDRÁ EL RESTO
* TELEFÓNICA MANTENDRÁ EL CONTROL DE FIBERPASS
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Información de Sudip Kar-Gupta, edición en español de Jorge Ollero Castela)
LA NACION
Más leídas
- 1
Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
- 2
El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura
- 3
Impuesto a las ganancias: qué gastos podrían declararse para aliviar la carga fiscal
- 4
Racing se llevó por delante a lo guapo a un River asustadizo al que se le acabó el año