BREVE-AXA IM Alts compra el 40% de FiberPass a Telefónica y Vodafone España

25 nov (Reuters) - AXA, SA:

* AXA IM ALTS, DE BNP PARIBAS, HA FIRMADO UN ACUERDO VINCULANTE CON VODAFONE ESPAÑA Y TELEFÓNICA ESPAÑA POR EL QUE ADQUIERE UNA PARTICIPACIÓN DEL 40% EN FIBERPASS

* FIBERPASS SE FORMÓ COMO UNA EMPRESA CONJUNTA ENTRE EL 63% Y EL 37% DE TELEFÓNICA Y VODAFONE ESPAÑA EN MARZO DE 2025, COMO UNA ESCISIÓN PARCIAL DE LA RED DE FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH) ESPAÑOLA EXISTENTE DE TELEFÓNICA

* TRAS LA ADQUISICIÓN, TELEFÓNICA Y VODAFONE ESPAÑA POSEERÁN EL 55% Y EL 5% DE LA COMPAÑÍA, RESPECTIVAMENTE, MIENTRAS QUE AXA IM ALTS MANTENDRÁ EL RESTO

* TELEFÓNICA MANTENDRÁ EL CONTROL DE FIBERPASS

