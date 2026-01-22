BREVE-Bankinter no estudia adquisiciones en Irlanda, según CEO

22 ene (Reuters) -

Consejera delegada y director financiero de Bankinter SA, Gloria Ortiz y Jacobo Díaz:

* No en el prestamista irlandés Permanent TSB ni adquisiciones en Irlanda pero ve oportunidades en la captación de clientes en el país

* Bankinter espera que los márgenes de clientes se recuperen "en adelante"

* No ve impacto del impuesto bancario español en 2026 y 2027

* Considera que el margen de intereses en 2026 crecerá en correlación con el crecimiento del volumen y apunta a un crecimiento de las comisiones de un solo dígito en la banda alta

* La consejera delegada de Bankinter ve cierto comportamiento irracional, especialmente en el negocio hipotecario en España

* Considera que el beneficio neto está creciendo y que se encamina hacia otro año récord

