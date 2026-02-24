BREVE-BBVA coloca 2.500 millones de dólares de una emisión de deuda sénior no preferente en tres tramos

24 feb (Reuters) - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA:

* dijo el lunes que colocó 2.500 millones de dólares en una emisión de deuda sénior no preferente

* emisión en tres tramos: dos tramos con vencimiento a tres años, uno con interés fijo y otro variable, y un tercer tramo a 10 años con interés fijo

* el precio de salida era de IPT + 100 puntos básicos para el tramo a tres años e IPT + 135 puntos básicos para el de diez años

* el tramo a tres años de interés variable está referenciado al índice SOFR

* la demanda ha alcanzado los 9.200 millones de dólares

