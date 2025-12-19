BREVE-BBVA lanzará un programa de recompra de acciones de hasta 3.960 millones de euros
19 dic (Reuters) - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA:
* RECIBE AUTORIZACIÓN DEL BCE PARA LA RECOMPRA DE ACCIONES POR UN IMPORTE MÁXIMO DE 3.960 MILLONES DE EUROS
* EL CONSEJO APRUEBA EL PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES
* EL NÚMERO MÁXIMO DE ACCIONES DE BBVA A ADQUIRIR SERÁ DE 557.316.433
* EL IMPORTE MONETARIO MÁXIMO TOTAL EN EFECTIVO DEL PRIMER TRAMO SERÁ DE 1.500 MILLONES DE EUROS
* LA EJECUCIÓN DE LA RECOMPRA COMENZARÁ EL PRÓXIMO 22 DE DICIEMBRE DE 2025
* OBJETIVO: REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL DE BBVA MEDIANTE LA AMORTIZACIÓN DE LAS ACCIONES ADQUIRIDAS
