BREVE-BBVA lanzará un programa de recompra de acciones de hasta 3.960 millones de euros

19 dic (Reuters) - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA:

* RECIBE AUTORIZACIÓN DEL BCE PARA LA RECOMPRA DE ACCIONES POR UN IMPORTE MÁXIMO DE 3.960 MILLONES DE EUROS

* EL CONSEJO APRUEBA EL PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES

* EL NÚMERO MÁXIMO DE ACCIONES DE BBVA A ADQUIRIR SERÁ DE 557.316.433

* EL IMPORTE MONETARIO MÁXIMO TOTAL EN EFECTIVO DEL PRIMER TRAMO SERÁ DE 1.500 MILLONES DE EUROS

* LA EJECUCIÓN DE LA RECOMPRA COMENZARÁ EL PRÓXIMO 22 DE DICIEMBRE DE 2025

* OBJETIVO: REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL DE BBVA MEDIANTE LA AMORTIZACIÓN DE LAS ACCIONES ADQUIRIDAS

