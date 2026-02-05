BREVE-BBVA no prevé cambios en la estructura accionarial de Garanti, según su CEO
5 feb (Reuters) - El consejero delegado de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Onur Genç:
* ESTAMOS SATISFECHOS CON LO QUE TENEMOS EN EL BANCO TURCO GARANTI Y NO PREVEMOS NINGÚN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA ACCIONARIAL
* EL BANCO SE MUESTRA "MUY POSITIVO" RESPECTO A SU NEGOCIO EN MÉXICO
* VE UNA BRECHA "MUY POSITIVA" DE INGRESOS Y GASTOS EN SU NEGOCIO EN ESPAÑA DE AQUÍ EN ADELANTE
* AÚN NO SABEMOS QUÉ GANANCIAS DE EFICIENCIA SE OBTENDRÁN CON LA IA, PERO DEBERÍAMOS VER ALGUNAS EN 2028
* LUISA GÓMEZ BRAVO, DIRECTORA FINANCIERA, NO PREVÉ NINGÚN RIESGO EN RELACIÓN CON LA ESTIMACIÓN SOBRE EL COSTE DEL CRÉDITO PARA MÉXICO ESTE AÑO
