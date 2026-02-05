LA NACION

BREVE-BBVA no prevé cambios en la estructura accionarial de Garanti, según su CEO

BREVE-BBVA no prevé cambios en la estructura accionarial de Garanti, según su CEO
BREVE-BBVA no prevé cambios en la estructura accionarial de Garanti, según su CEOEduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

5 feb (Reuters) - El consejero ⁠delegado de ⁠Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Onur Genç:

* ESTAMOS ⁠SATISFECHOS ‌CON ​LO QUE TENEMOS ​EN EL BANCO TURCO GARANTI Y ‌NO PREVEMOS ‌NINGÚN CAMBIO ​EN LA ESTRUCTURA ACCIONARIAL

* EL BANCO SE MUESTRA "MUY POSITIVO" RESPECTO A SU NEGOCIO EN MÉXICO

* VE ⁠UNA BRECHA "MUY POSITIVA" DE INGRESOS ​Y GASTOS EN SU NEGOCIO EN ESPAÑA DE AQUÍ EN ADELANTE

* AÚN NO SABEMOS QUÉ GANANCIAS ⁠DE EFICIENCIA SE OBTENDRÁN CON LA IA, ​PERO DEBERÍAMOS VER ALGUNAS EN 2028

* LUISA GÓMEZ ‍BRAVO, DIRECTORA FINANCIERA, NO PREVÉ NINGÚN RIESGO EN RELACIÓN CON LA ESTIMACIÓN SOBRE EL ​COSTE DEL CRÉDITO PARA MÉXICO ESTE AÑO

Más información de la ‍empresa: (Redacción de Madrid)

Reuters
Conforme a
The Trust Project