BREVE-CAF aumenta un 66% su beneficio neto a nueve meses

13 nov (Reuters) - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA:

* BENEFICIO NETO A NUEVE MESES 100 millones de euros, un 66% más que 9M 2024

* INGRESOS A NUEVE MESES 3.165 millones de euros, un 8% más

* BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS A NUEVE MESES 145 millones de euros, un 44% más

* BENEFICIO NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS A NUEVE MESES 104 millones de euros, un 63% más

* MARGEN EBIT A NUEVE MESES 5,1%

* PREVÉ CERRAR 2025 CUMPLIENDO LAS PERSPECTIVAS ANUNCIADAS A COMIENZOS DEL EJERCICIO

* MANTIENE SUS PERSPECTIVAS PARA 2025

