BREVE-CAF aumenta un 66% su beneficio neto a nueve meses
LA NACION
13 nov (Reuters) - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA:
* BENEFICIO NETO A NUEVE MESES 100 millones de euros, un 66% más que 9M 2024
* INGRESOS A NUEVE MESES 3.165 millones de euros, un 8% más
* BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS A NUEVE MESES 145 millones de euros, un 44% más
* BENEFICIO NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS A NUEVE MESES 104 millones de euros, un 63% más
* MARGEN EBIT A NUEVE MESES 5,1%
* PREVÉ CERRAR 2025 CUMPLIENDO LAS PERSPECTIVAS ANUNCIADAS A COMIENZOS DEL EJERCICIO
* MANTIENE SUS PERSPECTIVAS PARA 2025
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
