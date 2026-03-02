BREVE-CAF prevé un crecimiento de los ingresos de un dígito alto para 2026
27 feb (Reuters) - Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles, SA:
* ANUNCIÓ EL VIERNES SUS RESULTADOS DEL EJERCICIO DE 2025 Y PREVISIONES PARA SIGUIENTES EJERCICIOS
* VENTAS EJERCICIO ANUAL 4.487 MILLONES DE EUROS, UN 7% MÁS QUE UN AÑO ANTES
* BENEFICIO NETO AUMENTA UN 42%
* MARGEN EBIT EJERCICIO ANUAL 5,5%
* PREVÉ PARA 2026 UN CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DE UN DÍGITO ALTO EN COMPARACIÓN CON 2025
* PREVÉ PARA 2026 UNA MEJORA DE LA RENTABILIDAD DEL EBIT Y DEL BENEFICIO NETO EN COMPARACIÓN CON 2025
