BREVE-CAF prevé un crecimiento de los ingresos de un dígito alto para 2026

27 feb (Reuters) - Construcciones Y ‌Auxiliar ‌De Ferrocarriles, ⁠SA:

* ANUNCIÓ EL VIERNES ​SUS ⁠RESULTADOS DEL ⁠EJERCICIO DE 2025 ​Y PREVISIONES PARA SIGUIENTES ‌EJERCICIOS

* VENTAS ​EJERCICIO ​ANUAL 4.487 MILLONES DE EUROS, UN 7% MÁS QUE UN AÑO ANTES

* ​BENEFICIO NETO ⁠AUMENTA UN 42%

* MARGEN ‌EBIT EJERCICIO ANUAL 5,5%

* PREVÉ PARA 2026 UN CRECIMIENTO DE LAS VENTAS ‌DE UN DÍGITO ALTO EN COMPARACIÓN ⁠CON 2025

* PREVÉ ‌PARA 2026 ⁠UNA ⁠MEJORA DE LA RENTABILIDAD DEL EBIT Y DEL BENEFICIO NETO EN ‌COMPARACIÓN ​CON 2025

