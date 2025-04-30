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Breve-caixabank aumenta el beneficio un 46,2% en 1tr

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30 abr (Reuters) - Caixabank SA:

* CAIXABANK - BENEFICIO NETO ATRIBUIDO DE 1.470 MILLONES DE EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE, FRENTE A LOS 1.005 MILLONES DEL MISMO PERIODO DE 2024, +46,2% INTERANUAL, +6,9% EN TÉRMINOS COMPARABLES

* CAIXABANK - DESCENSO DEL MARGEN DE INTERESES DEL 4,9% EN EL PRIMER TRIMESTRE, HASTA LOS 2.646 MILLONES DE EURO

* CAIXABANK - MARGEN BRUTO 1TR REGISTRA ALZA DEL 14,7% EN TASA INTERANUAL HASTA 4.011 MILLONES

* CAIXABANK DICE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024, SE REGISTRÓ LA TOTALIDAD DEL GRAVAMEN A LA BANCA, QUE ASCENDIÓ A 493 MILLONES; ESTE AÑO SOLO SE HA CONTABILIZADO UN 25% DEL IMPUESTO

* CAIXABANK DICE CET1 SE SITÚA EN EL 12,5% A CIERRE DEL TRIMESTRE; PLAN ESTRATÉGICO 2025-2027 ESTABLECE UN OBJETIVO INTERNO DE LA RATIO DE SOLVENCIA DE CET1 ENTRE EL 11,5% Y EL 12,5%, CON UN TRANSITORIO DEL 11,5 % - 12,25 % PARA 2025

* CAIXABANK DICE A 31 DE MARZO, LA RATIO CET1 REGULATORIA SE SITÚA EN EL 12,25%, UNA VEZ DESCONTADO EL EXCESO DE CAPITAL POR ENCIMA DEL LÍMITE SUPERIOR DEL OBJETIVO PARA 2025

Fuente de la información Más información de la empresa (Información de Tomás Cobos)

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