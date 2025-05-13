Breve-cellnex finance completa una emisión de bonos de 750 millones de euros
13 mayo (Reuters) - Cellnex Telecom SA:
* CELLNEX FINANCE HA COMPLETADO CON ÉXITO EL LUNES LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE UNA EMISIÓN DE BONOS DENOMINADA EN EUROS POR UN IMPORTE NOMINAL TOTAL DE 750 MILLONES DE EUROS
* LOS BONOS DEVENGARÁN UN CUPÓN DEL 3,5% PAGADERO ANUALMENTE, EMITIDOS A UN PRECIO DEL 98,973% DEL VALOR NOMINAL, Y VENCERÁN EN MAYO DE 2032
* LA EMISIÓN ESTÁ DESTINADA A INVERSORES CUALIFICADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BONOS A MEDIO PLAZO
* EL COSTE ANUAL EFECTIVO DE ESTA EMISIÓN SE REDUCIRÁ EN MÁS DE 10 PUNTOS BÁSICOS
* SE PREVÉ QUE LOS BONOS SEAN ADMITIDOS EN EL MERCADO REGULADO EN EURONEXT DUBLIN
* LOS FONDOS QUE SE OBTENGAN DE LA EMISIÓN SERÁN EMPLEADOS PARA FINES GENERALES CORPORATIVOS
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Más noticias sobre la empresa: (Redacción de Gdansk)