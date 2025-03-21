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Breve-cie automotive lanza una opa parcial sobre el 9,7% de sus propias acciones

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Breve-cie automotive lanza una opa parcial sobre el 9,7% de sus propias acciones
Breve-cie automotive lanza una opa parcial sobre el 9,7% de sus propias acciones

21 mar (Reuters) -

CIE Automotive S.A. :

*

ANUNCIO PREVIO DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN VOLUNTARIA Y PARCIAL FORMULADA POR CIE AUTOMOTIVE SOBRE SUS PROPIAS ACCIONES

* LA CONTRAPRESTACIÓN OFRECIDA POR LA SOCIEDAD ES DE 24,00 EUROS POR ACCIÓN, QUE SE ABONARÁ ÍNTEGRAMENTE EN EFECTIVO

* LA OFERTA SE EXTIENDE A LA ADQUISICIÓN DE UN MÁXIMO DE 11.591.517 ACCIONES DE CIE, REPRESENTATIVAS DEL 9,675% DE SU CAPITAL SOCIAL TOTAL

* OFERTA POR UN IMPORTE MÁXIMO DE 278,2 MILLONES DE EUROS

* OFERTA NO DIRIGIDA A LAS 89.712 ACCIONES PROPIAS, REPRESENTATIVAS DEL 0,075% DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL Y DE LOS DERECHOS DE VOTO DE LA SOCIEDAD

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

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