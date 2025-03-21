Breve-cie automotive lanza una opa parcial sobre el 9,7% de sus propias acciones
LA NACION
21 mar (Reuters) -
CIE Automotive S.A. :
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ANUNCIO PREVIO DE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN VOLUNTARIA Y PARCIAL FORMULADA POR CIE AUTOMOTIVE SOBRE SUS PROPIAS ACCIONES
* LA CONTRAPRESTACIÓN OFRECIDA POR LA SOCIEDAD ES DE 24,00 EUROS POR ACCIÓN, QUE SE ABONARÁ ÍNTEGRAMENTE EN EFECTIVO
* LA OFERTA SE EXTIENDE A LA ADQUISICIÓN DE UN MÁXIMO DE 11.591.517 ACCIONES DE CIE, REPRESENTATIVAS DEL 9,675% DE SU CAPITAL SOCIAL TOTAL
* OFERTA POR UN IMPORTE MÁXIMO DE 278,2 MILLONES DE EUROS
* OFERTA NO DIRIGIDA A LAS 89.712 ACCIONES PROPIAS, REPRESENTATIVAS DEL 0,075% DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL Y DE LOS DERECHOS DE VOTO DE LA SOCIEDAD
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
LA NACION