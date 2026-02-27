BREVE-Colonial anuncia el inicio de un programa de recompra de acciones

27 feb (Reuters) - Colonial SFL SOCIMI SA:

* anuncia el inicio de un programa de recompra de acciones

* objetivo de retribuir al accionista de la sociedad mediante el incremento del beneficio por acción

* el importe monetario máximo asignado al programa de recompra es de 50 millones de euros

* el número máximo de acciones propias a adquirir es de nueve millones de acciones, representativas del 1,43% del capital social de la sociedad

* el programa de recompra se iniciará el 2 de marzo de 2026 y tendrá una duración de seis meses

