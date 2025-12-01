BREVE-eDreams inicia un nuevo programa de recompra por 20 millones de euros
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
1 dic (Reuters) - eDreams ODIGEO, SA:
PONE EN MARCHA UN NUEVO PROGRAMA DE RECOMPRA
EL IMPORTE MONETARIO MÁXIMO ES DE 20 millones de euros
EL PROGRAMA DE RECOMPRA AFECTARÁ A UN MÁXIMO DE 3,6 millones DE ACCIONES PROPIAS, LO QUE REPRESENTA EL 2,96% DEL CAPITAL SOCIAL ACTUAL DE LA SOCIEDAD
EL PROGRAMA ESTARÁ VIGENTE POR EL PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR
LA FINALIDAD DEL PROGRAMA ES REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES ADQUIRIDAS
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
LA NACION
