BREVE-eDreams inicia un nuevo programa de recompra por 20 millones de euros

1 dic (Reuters) - eDreams ODIGEO, SA:

PONE EN MARCHA UN NUEVO PROGRAMA DE RECOMPRA

EL IMPORTE MONETARIO MÁXIMO ES DE 20 millones de euros

EL PROGRAMA DE RECOMPRA AFECTARÁ A UN MÁXIMO DE 3,6 millones DE ACCIONES PROPIAS, LO QUE REPRESENTA EL 2,96% DEL CAPITAL SOCIAL ACTUAL DE LA SOCIEDAD

EL PROGRAMA ESTARÁ VIGENTE POR EL PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR

LA FINALIDAD DEL PROGRAMA ES REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES ADQUIRIDAS

