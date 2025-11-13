BREVE - El 95% de los inversores de Grifols aprueban modificación del contrato de bonos por 1.300 millones de euros
12 nov (Reuters) - Grifols SA:
* El 95% de los inversores titulares de sus bonos sénior garantizados al 7,5%, con vencimiento en 2030 y por valor de 1.300 millones de euros, han aprobado la modificación propuesta del contrato de emisión de los bonos.
* El elevado nivel de apoyo se produce tras el reciente proceso de solicitud de consentimiento, mediante el cual se buscaba la aprobación para alinear determinadas disposiciones de los bonos al 7,5% y su contrato regulador, con las aplicables a los bonos sénior garantizados al 7,125% con vencimiento en 2030, emitidos más recientemente por la compañía.
* "Esta operación refuerza la flexibilidad financiera global de la compañía y facilita una gestión más eficiente de su estructura de capital."
