BREVE - El 95% de los inversores de Grifols aprueban modificación del contrato de bonos por 1.300 millones de euros

12 nov (Reuters) - Grifols SA:

* El 95% de los inversores titulares de sus bonos sénior garantizados al 7,5%, con vencimiento en 2030 y por valor de 1.300 millones de euros, han aprobado la modificación propuesta del contrato de emisión de los bonos.

* El elevado nivel de apoyo se produce tras el reciente proceso de solicitud de consentimiento, mediante el cual se buscaba la aprobación para alinear determinadas disposiciones de los bonos al 7,5% y su contrato regulador, con las aplicables a los bonos sénior garantizados al 7,125% con vencimiento en 2030, emitidos más recientemente por la compañía.

* "Esta operación refuerza la flexibilidad financiera global de la compañía y facilita una gestión más eficiente de su estructura de capital."

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)