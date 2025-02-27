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Breve-el ceo de telefónica prevé un cambio en europa hacia la autonomía estratégica de eeuu

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Breve-el ceo de telefónica prevé un cambio en europa hacia la autonomía estratégica de eeuu
Breve-el ceo de telefónica prevé un cambio en europa hacia la autonomía estratégica de eeuu

27 feb (Reuters) - El consejero delegado de Telefónica SA, Marc Murtra:

* DICE QUE DETECTAN UNA DETERMINACIÓN DE CAMBIO DRÁSTICO EN EUROPA HACIA LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA RESPECTO DE EEUU

* DICE QUE HAN APARCADO SUS PREVISIONES A MEDIO PLAZO PORQUE QUIEREN FLEXIBILIDAD ANTES DE SU REVISIÓN ESTRATÉGICA, YA QUE CREEN QUE HABRÁ CAMBIOS DRÁSTICOS EN EUROPA

* DICE QUE NO HABRÁ AVENTURAS DE MERCADO EN ÁREAS EN LAS QUE NO OPERAN ACTUALMENTE

* DICE QUE SU REVISIÓN ESTRATÉGICA SE CENTRARÁ EN MERCADOS QUE CONOCEN BIEN O MUY BIEN, COMO LAS TELECOMUNICACIONES Y LAS INFRAESTRUCTURAS Más información de la empresa: (Redacción de Madrid)

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