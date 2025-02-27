Breve-el ceo de telefónica prevé un cambio en europa hacia la autonomía estratégica de eeuu
LA NACION
27 feb (Reuters) - El consejero delegado de Telefónica SA, Marc Murtra:
* DICE QUE DETECTAN UNA DETERMINACIÓN DE CAMBIO DRÁSTICO EN EUROPA HACIA LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA RESPECTO DE EEUU
* DICE QUE HAN APARCADO SUS PREVISIONES A MEDIO PLAZO PORQUE QUIEREN FLEXIBILIDAD ANTES DE SU REVISIÓN ESTRATÉGICA, YA QUE CREEN QUE HABRÁ CAMBIOS DRÁSTICOS EN EUROPA
* DICE QUE NO HABRÁ AVENTURAS DE MERCADO EN ÁREAS EN LAS QUE NO OPERAN ACTUALMENTE
* DICE QUE SU REVISIÓN ESTRATÉGICA SE CENTRARÁ EN MERCADOS QUE CONOCEN BIEN O MUY BIEN, COMO LAS TELECOMUNICACIONES Y LAS INFRAESTRUCTURAS Más información de la empresa: (Redacción de Madrid)
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