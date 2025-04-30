LA NACION

Breve-enagás reduce un 8,1% su ebitda en el primer trimestre

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Breve-enagás reduce un 8,1% su ebitda en el primer trimestre
Breve-enagás reduce un 8,1% su ebitda en el primer trimestre

30 abr (Reuters) -

Enagás SA :

* BENEFICIO NETO DEL PRIMER TRIMESTRE 65,2 MILLONES DE EUROS

* INGRESOS TOTALES DEL PRIMER TRIMESTRE 210,1 MILLONES DE EUROS

* EBITDA DEL PRIMER TRIMESTRE 163,9 MILLONES DE EUROS

* LOS RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO AVANZARON SEGÚN LO PREVISTO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL AÑO 2025

* DICE QUE EL SISTEMA GASISTA ESPAÑOL HA MOSTRADO SU RESILIENCIA DURANTE EL CORTE ELÉCTRICO ACONTECIDO EL 28 DE ABRIL EN ESPAÑA Y HA ATENDIDO TODA LA DEMANDA.

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

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