Breve-enagás reduce un 8,1% su ebitda en el primer trimestre
LA NACION
30 abr (Reuters) -
Enagás SA :
* BENEFICIO NETO DEL PRIMER TRIMESTRE 65,2 MILLONES DE EUROS
* INGRESOS TOTALES DEL PRIMER TRIMESTRE 210,1 MILLONES DE EUROS
* EBITDA DEL PRIMER TRIMESTRE 163,9 MILLONES DE EUROS
* LOS RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO AVANZARON SEGÚN LO PREVISTO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL AÑO 2025
* DICE QUE EL SISTEMA GASISTA ESPAÑOL HA MOSTRADO SU RESILIENCIA DURANTE EL CORTE ELÉCTRICO ACONTECIDO EL 28 DE ABRIL EN ESPAÑA Y HA ATENDIDO TODA LA DEMANDA.
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Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
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