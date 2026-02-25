BREVE: Ence prevé que su negocio de celulosas especiales represente casi el 40% de las ventas en 2026
25 feb (Reuters) - Ence Energía y Celulosa, SA:
* EN 2028 EL NEGOCIO DE ENCE CENTRADO EN CELULOSAS ESPECIALES AUMENTARÁ EL EBITDA MEDIO DEL CICLO EN 1,5 VECES
* EN 2026 EL NEGOCIO DE LAS CELULOSAS ESPECIALES CONTINUARÁ CRECIENDO HACIA EL OBJETIVO DE CERCA DEL 40% DE LOS VOLÚMENES DE VENTAS (FRENTE AL 30% EN 2025)
* SE ESPERA QUE LAS INICIATIVAS EN CURSO DE AHORRO DE COSTES LOS REDUZCAN EN 30€ LA TONELADA EN 2026/27 Y EN 15€ LA TONELADA EN 2026 (PREVISIÓN DE COSTES EN EFECTIVO DE 468€/T)
* EN 2028 LAS CELULOSAS ESPECIALES DEBERÍAN REPRESENTAR MÁS DEL 62% DEL VOLUMEN, GENERANDO UN MARGEN EXTRA DE MÁS DE 36€ LA TONELADA
