BREVE - Entra en vigor el acuerdo de inversión que Talgo firmó en octubre con el consorcio
17 dic (Reuters) - Talgo SA:
* El 22 de octubre de 2025, las entidades Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A.; Clerbil, S.L.; Fundación Bancaria Bilbao Bizkaia Kutxa-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa; y Fundación Bancaria Vital – Vital Banku Fundazioa suscribieron un acuerdo de inversión y gobernabilidad en relación a Talgo
* El consorcio compra el 27,4193% del capital social de Talgo
* El consorcio posee el 27,6159% de los derechos de voto de Talgo
* El acuerdo ha devenido eficaz y se ha producido su entrada en vigor
