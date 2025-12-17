BREVE - Entra en vigor el acuerdo de inversión que Talgo firmó en octubre con el consorcio

17 dic (Reuters) - Talgo SA:

* El 22 de octubre de 2025, las entidades Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A.; Clerbil, S.L.; Fundación Bancaria Bilbao Bizkaia Kutxa-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa; y Fundación Bancaria Vital – Vital Banku Fundazioa suscribieron un acuerdo de inversión y gobernabilidad en relación a Talgo

* El consorcio compra el 27,4193% del capital social de Talgo

* El consorcio posee el 27,6159% de los derechos de voto de Talgo

* El acuerdo ha devenido eficaz y se ha producido su entrada en vigor

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)