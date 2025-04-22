Breve-faes farma prevé unos ingresos de 1.000 millones de euros en 2030
22 abr (Reuters) - Faes Farma SA:
* PREVÉ PARA 2025-2030 UN CAPEX MEDIO DE ENTRE 20 Y 25 MILLONES DE EUROS
* SE COMPROMETE A AUMENTAR LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL 6% AL 10% DE LAS VENTAS FARMACÉUTICAS PARA 2030
* A CORTO-MEDIO PLAZO, SE FORTALECERÁ LA DIVERSIFICACIÓN TERAPÉUTICA MEDIANTE LA ACTIVIDAD DE M&A
* LA INNOVACIÓN INCREMENTAL DE LAS TRES PRINCIPALES MOLÉCULAS DEL PORTAFOLIO APORTARÁ EN TORNO AL 35% DE LOS INGRESOS EN 2030 DE LAS MISMAS
* PREVÉ UN CRECIMIENTO ORGÁNICO DE LOS INGRESOS DEL +8/10% EN 2025, IMPULSADO POR EL BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS INTERNACIONALES EN FARMACÉUTICA (EXCLUIDO EDOL)
* PREVÉ UNA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTA (CAGR) EN 2024-30 EN +11-12% INCLUYENDO M&A, DE LOS CUALES +8-9% CORRESPONDE AL CRECIMIENTO ORGÁNICO LIDERADO POR LATAM Y EL GOLFO PÉRSICO
* SE ESPERA QUE EL EBITDA SEA DEL -6/-9% EN 2025, POR LAS LICENCIAS DE BILASTINA EN JAPÓN Y CANADÁ Y POR LA OPERACIÓN ÚNICA DE DERIO
* PREVÉ UNOS INGRESOS EN 2030 DE UNOS 1.000 MILLONES DE EUROS
* PREVÉ UN EBITDA EN 2030, INCLUIDOS M&A, DE UNOS 240 MILLONES DE EUROS
* VE EL EBITDA AJUSTADO EN 2025 EN +3/5% SIN LA OPERACIÓN ÚNICA DE DERIO
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Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)