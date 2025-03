Breve-flatirondragados, de acs, integra a sus empresas del área triestatal de nueva york

6 mar (Reuters) - ACS Actividades de Construcción y Servicios SA:

* FLATIRONDRAGADOS INTEGRA LOS NEGOCIOS DEL ÁREA TRIESTATAL DE NUEVA YORK

* SE ESPERA QUE LA OPERACIÓN SE COMPLETE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

* FLATIRONDRAGADOS COMBINARÁ SCHIAVONE CONSTRUCTION CO LLC, JOHN P. PICONE, INC Y E.E. CRUZ & COMPANY, INC EN UNA SOLA ENTIDAD