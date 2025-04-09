Breve-fluidra ha aplicado subidas de precios en norteamérica y prevé más aumentos
9 abr (Reuters) - Fluidra SA:
* DIJO EL MARTES QUE HA TOMADO MEDIDAS PARA COMPENSAR EL IMPACTO DE LOS ARANCELES
* AUMENTOS DE PRECIOS RECIENTEMENTE APLICADOS EN NORTEAMÉRICA (+3,5%) Y NUEVOS AUMENTOS PREVISTOS
* TRABAJA CON LOS PROVEEDORES PARA REAJUSTAR LA CADENA DE SUMINISTRO
* SE ESPERA CONTRARRESTAR EL IMPACTO DE LOS ARANCELES EN LA CUENTA DE RESULTADOS
* AUNQUE PERSISTE LA INCERTIDUMBRE MACROECONÓMICA A CORTO PLAZO, LA EMPRESA SIGUE CENTRÁNDOSE EN REFORZAR SU NEGOCIO A LARGO PLAZO Y CREE EN LOS SÓLIDOS FUNDAMENTOS DEL SECTOR Y DE LA EMPRESA
* PREVÉ UN CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS A MEDIO PLAZO DEL +6% AL +8
* PREVÉ ROCE A MEDIO PLAZO POR ENCIMA DEL 17%
* PREVÉ MARGEN EBITDA AJUSTADO SUPERIOR AL 25% A MEDIO PLAZO
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Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)