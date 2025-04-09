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Breve-fluidra ha aplicado subidas de precios en norteamérica y prevé más aumentos

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Breve-fluidra ha aplicado subidas de precios en norteamérica y prevé más aumentos
Breve-fluidra ha aplicado subidas de precios en norteamérica y prevé más aumentos

9 abr (Reuters) - Fluidra SA:

* DIJO EL MARTES QUE HA TOMADO MEDIDAS PARA COMPENSAR EL IMPACTO DE LOS ARANCELES

* AUMENTOS DE PRECIOS RECIENTEMENTE APLICADOS EN NORTEAMÉRICA (+3,5%) Y NUEVOS AUMENTOS PREVISTOS

* TRABAJA CON LOS PROVEEDORES PARA REAJUSTAR LA CADENA DE SUMINISTRO

* SE ESPERA CONTRARRESTAR EL IMPACTO DE LOS ARANCELES EN LA CUENTA DE RESULTADOS

* AUNQUE PERSISTE LA INCERTIDUMBRE MACROECONÓMICA A CORTO PLAZO, LA EMPRESA SIGUE CENTRÁNDOSE EN REFORZAR SU NEGOCIO A LARGO PLAZO Y CREE EN LOS SÓLIDOS FUNDAMENTOS DEL SECTOR Y DE LA EMPRESA

* PREVÉ UN CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS A MEDIO PLAZO DEL +6% AL +8

* PREVÉ ROCE A MEDIO PLAZO POR ENCIMA DEL 17%

* PREVÉ MARGEN EBITDA AJUSTADO SUPERIOR AL 25% A MEDIO PLAZO

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

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