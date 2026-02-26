BREVE-Fluidra prevé un crecimiento de las ventas y una expansión del margen ebitda en 2026
26 feb (Reuters) - Fluidra, SA:
* VENTAS DEL EJERCICIO 2.184 MILLONES DE EUROS
* BENEFICIO NETO AJUSTADO DEL EJERCICIO 250 MILLONES DE EUROS, UN 7,6% MÁS QUE 2024
* BENEFICIO NETO DEL EJERCICIO 176 MILLONES DE EUROS, UN 27,5% MÁS QUE 2024
* EBITDA AJUSTADO DEL EJERCICIO 501 MILLONES DE EUROS, UN 5,0% MÁS
* PREVÉ PARA EL EJERCICIO 2026 UN CRECIMIENTO DE LAS VENTAS Y UNA AMPLIACIÓN DEL MARGEN EBITDA
* PREVÉ PARA EL EJERCICIO 2026 UNAS VENTAS (% INTERANUAL) +3% A +7%
* PREVÉ PARA EL EJERCICIO 2026 UN MARGEN EBITDA AJUSTADO 23,3 A 24,3
* PREVÉ PARA EL EJERCICIO 2026 UN BENEFICIO POR ACCIÓN AJUSTADO (% INTERANUAL) +4% A +13%
* OBJETIVO A MEDIO PLAZO: CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS DEL +6% AL +8%
* PREVISIÓN DE MARGEN EBITDA AJUSTADO A MEDIO PLAZO
25%
* PROPONDRÁ LA DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO DE 0,65 EUROS POR ACCIÓN, UN 8% MÁS, SUJETO A LA APROBACIÓN DE LOS ACCIONISTAS
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)