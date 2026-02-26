BREVE-Fluidra prevé un crecimiento de las ventas y una expansión del margen ebitda en 2026

26 feb (Reuters) - Fluidra, SA:

* VENTAS DEL EJERCICIO ‌2.184 MILLONES ‌DE ⁠EUROS

* BENEFICIO NETO AJUSTADO DEL EJERCICIO 250 ​MILLONES DE EUROS, ⁠UN 7,6% ⁠MÁS QUE 2024

* BENEFICIO NETO ​DEL EJERCICIO 176 MILLONES ‌DE EUROS, UN 27,5% MÁS ​QUE 2024

* EBITDA ​AJUSTADO DEL EJERCICIO 501 MILLONES DE EUROS, UN 5,0% MÁS

* PREVÉ PARA EL EJERCICIO 2026 UN CRECIMIENTO DE ​LAS VENTAS Y UNA AMPLIACIÓN DEL ⁠MARGEN EBITDA

* PREVÉ PARA EL EJERCICIO 2026 ‌UNAS VENTAS (% INTERANUAL) +3% A +7%

* PREVÉ PARA EL EJERCICIO 2026 UN MARGEN EBITDA AJUSTADO 23,3 A 24,3

* PREVÉ PARA EL EJERCICIO 2026 UN ‌BENEFICIO POR ACCIÓN AJUSTADO (% INTERANUAL) +4% A +13%

* OBJETIVO A MEDIO ⁠PLAZO: CRECIMIENTO ANUAL ‌DE LAS VENTAS DEL +6% AL +8%

* PREVISIÓN DE ⁠MARGEN EBITDA ⁠AJUSTADO A MEDIO PLAZO

25%

* PROPONDRÁ LA DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO DE 0,65 EUROS POR ACCIÓN, UN ‌8% MÁS, ​SUJETO A LA APROBACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

