BREVE-Gestamp obtiene un beneficio neto de 152 millones de euros en 2025
27 feb (Reuters) - Gestamp Automoción, SA:
* Presentó el jueves sus resultados del ejercicio de 2025 y sus previsiones para próximos ejercicios
* Beneficio neto del ejercicio anual 152 millones de euros
* EBITDA del ejercicio anual 1.310 millones de euros
* Ingresos totales del ejercicio anual 11.350 millones de euros
* Cuenta con una sólida cartera de pedidos de 47.500 millones de euros para los próximos cinco años
* Prevé superar su margen EBITDA actual en 2026 y alcanzar una tasa de conversión del flujo de caja operativo de alrededor del 35%
* Prevé un crecimiento limitado del volumen en zonas geográficas clave y presión de costes en 2026
