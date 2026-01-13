BREVE-Grenergy consigue contratos de capacidad para proyectos de almacenamiento de 2,1 GWh en Polonia
13 ene (Reuters) - Grenergy Renovables SA:
* SE ADJUDICA CONTRATOS DE CAPACIDAD PARA PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO DE 2,1 GWH EN POLONIA
* HA LOGRADO CONTRATOS DE CAPACIDAD PARA 5 PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO STANDALONE EN POLONIA (CON UNA POTENCIA TOTAL DE 534 MW)
* LOS CONTRATOS DE CAPACIDAD COMENZARÁN A APORTAR ESTABILIDAD A PARTIR DE 2030 Y TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 17 AÑOS
* CON INICIO EN ENERO DE 2030, ESTOS SERVICIOS SERÁN REMUNERADOS A UN PRECIO FIJO DE 465,02 PLN/KW PARA LOS 17 AÑOS, LO QUE IMPLICA UNA ASIGNACIÓN ECONÓMICA MÍNIMA QUE SUPERARÁ LOS 132 MILLONES DE EUROS
* PERCIBIRÁ 34 MILLONES DE PLN (ALREDEDOR DE 8 MILLONES DE EUROS) EN SUBVENCIONES DE CAPITAL OTORGADAS POR EL GOBIERNO POLACO PARA OTROS PROYECTOS DE STANDALONE DE MENOR TAMAÑO
