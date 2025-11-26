BREVE-HBX nombra un nuevo presidente y prevé un crecimiento del ebitda ajustado del 2-7% para 2026
26 nov (Reuters) - HBX Group International PLC:
* LA PREVISIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE, ES UN CRECIMIENTO DEL VALOR TOTAL DE LAS TRANSACCIONES (TTV) DEL 12-18%, CONTINUANDO LA TENDENCIA DE SUPERAR EL CRECIMIENTO DEL MERCADO (4-5%), Y UN CRECIMIENTO DE INGRESOS DEL 2-7%
* SE ESPERA QUE EL CRECIMIENTO DEL EBITDA AJUSTADO SEA DEL 2-7%
* LA CONVERSIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE OPERATIVO SE PREVÉ CERCANA AL 100%, RESPALDADA POR UNA DINÁMICA FAVORABLE DEL CAPITAL CIRCULANTE
* MÁS ALLÁ DEL EJERCICIO FISCAL 2026, EL OBJETIVO A MEDIO PLAZO ES LOGRAR UN CRECIMIENTO DEL TTV EN DOBLE DÍGITO BAJO, CRECIMIENTO DE INGRESOS EN DÍGITO ALTO, UN MARGEN DE EBITDA AJUSTADO EN TORNO AL 60% Y UNA CONVERSIÓN DE CAJA CERCANA AL 100% ANUAL
* EL PRESIDENTE, RICHARD SOLOMONS,
* ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE JAMES BILEFIELD COMO CONSEJERO NO EJECUTIVO Y PRESIDENTE DESIGNADO, CON EFECTO INMEDIATO
* SE PROPONDRÁ EL NOMBRAMIENTO DE BILEFIELD COMO PRESIDENTE EN LA JUNTA GENERAL ANUAL DEL GRUPO QUE SE CELEBRARÁ EN FEBRERO DE 2026
* EL EBITDA AJUSTADO DEL EJERCICIO AUMENTA UN 10% CONSTANTE, HASTA 431 MILLONES DE EUROS
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
