BREVE-Hochtief aumenta sus previsiones de beneficio neto operativo para 2025

6 nov (Reuters) - Hochtief AG:

AUMENTA LAS PREVISIONES DE BENEFICIO NETO OPERATIVO PARA 2025

PREVISIÓN DE BENEFICIO NETO OPERATIVO PARA EL EJERCICIO: €750-780 millones

EL AUMENTO SE DEBE A UNA EVALUACIÓN ACTUALIZADA DE LOS RESULTADOS EMPRESARIALES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2025

LAS PREVISIONES AUMENTAN UN 20-25% INTERANUAL DESDE LOS 625 millones DE EUROS EN 2024

EL CONSEJO EJECUTIVO ESPERA AHORA UNA ACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL BENEFICIO NETO OPERATIVO CON RESPECTO A LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE 2025

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)