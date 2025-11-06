BREVE-Hochtief aumenta sus previsiones de beneficio neto operativo para 2025
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
6 nov (Reuters) - Hochtief AG:
AUMENTA LAS PREVISIONES DE BENEFICIO NETO OPERATIVO PARA 2025
PREVISIÓN DE BENEFICIO NETO OPERATIVO PARA EL EJERCICIO: €750-780 millones
EL AUMENTO SE DEBE A UNA EVALUACIÓN ACTUALIZADA DE LOS RESULTADOS EMPRESARIALES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2025
LAS PREVISIONES AUMENTAN UN 20-25% INTERANUAL DESDE LOS 625 millones DE EUROS EN 2024
EL CONSEJO EJECUTIVO ESPERA AHORA UNA ACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL BENEFICIO NETO OPERATIVO CON RESPECTO A LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE 2025
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
