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Breve-iberdrola no prevé impacto de los aranceles en eeuu

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Breve-iberdrola no prevé impacto de los aranceles en eeuu
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27 feb (Reuters) - Iberdrola SA:

* PRESIDENTE EJECUTIVO DE IBERDROLA DICE QUE NO ESPERAN PRÁCTICAMENTE NINGÚN IMPACTO DE LOS NUEVAS ARANCELES EN EEUU

* DIRECTOR FINANCIERO (CFO) DE IBERDROLA DICE QUE ESPERAN DESARROLLAR LA CARTERA DE RENOVABLES EN EEUU EN MUCHO MÁS TIEMPO DEL PREVISTO ANTERIORMENTE

* CFO DE IBERDROLA DICE QUE ESPERAN COMPLETAR DOS O TRES INICIATIVAS DE ROTACIÓN DE ACTIVOS EN 2025 Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

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