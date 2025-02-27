Breve-iberdrola no prevé impacto de los aranceles en eeuu
LA NACION
27 feb (Reuters) - Iberdrola SA:
* PRESIDENTE EJECUTIVO DE IBERDROLA DICE QUE NO ESPERAN PRÁCTICAMENTE NINGÚN IMPACTO DE LOS NUEVAS ARANCELES EN EEUU
* DIRECTOR FINANCIERO (CFO) DE IBERDROLA DICE QUE ESPERAN DESARROLLAR LA CARTERA DE RENOVABLES EN EEUU EN MUCHO MÁS TIEMPO DEL PREVISTO ANTERIORMENTE
* CFO DE IBERDROLA DICE QUE ESPERAN COMPLETAR DOS O TRES INICIATIVAS DE ROTACIÓN DE ACTIVOS EN 2025 Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
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